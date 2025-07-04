Выделили 30 млрд руб.: стало известно, как выглядит набережная в Нижнем Новгороде

В фоторепортаже NewsNN рассказано, как на участке протяженностью 2 км проходят строительные работы, начавшиеся в 2023 году. Тогда подрядчик провел демонтаж старых бетонных плит. Теперь от старой набережной вблизи Канавинского моста уже ничего не осталось. Специалисты в рамках основного этапа укрепления забили сваи и установили защитные конструкции.

«С Канавинского моста видно, что сейчас работы ведутся прямо с воды. Там установлены специальные краны», — сообщил newsnn.ru.

По информации издания, прибрежная зона может стать шире. Предположительно, территория будет засыпана строительными материалами. Весь объем работ намерены завершить до конца 2025 года. Планируется, что к этому периоду участок от Канавинского моста до Метромоста будет благоустроен: появятся клумбы и газоны, смотровые площадки, скамейки и велодорожки. Кроме того, будет реконструирована старинная мельница купцов Башкировых.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что более 777 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства.