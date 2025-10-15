Гигантоман из Подмосковья выращивает в квартире арбузного Франкенштейна

Известный российский селекционер, прославившийся выращиванием овощей-гигантов, электрогорский дачник Александр Чусов начал необычный эксперимент по разведению арбуза в условиях городской квартиры. Об этом он рассказал в своих соцсетях, сообщил REGIONS.

Александр Чусов рассказал подписчикам, что семечко перспективного сорта «Вульф» уже проклюнулось и дало первый росток.

«Именно из него я буду пытаться вырастить арбуз массой 50 кг. Он совсем маленький и скоро подвергнется трансплантации. Отрежу его от корня и встрою в стебель другого растения, а именно — лагенарии. Это называется прививка. Для своих фанатов буду снимать процесс создании арбузного „Франкенштейна“ на видео», — написал Чусов.

Ранее самый крупный арбуз, выращенный Александром Чусовым на приусадебном участке, достиг веса 66 килограммов. Однако это далеко не единственное его достижение. Среди установленных рекордов — луковица массой 3 кг 325 г, свекла весом 8 кг 200 г, а также гигантский огурец, потянувший на 4 кг 865 г. Не отстают и другие культуры: репа весом 3 кг 650 г и помидор массой 1 кг 750 г. Особой гордостью селекционера являются кукуруза и подсолнухи, превысившие на его дачном участке пятиметровую отметку.

