Рекордную тыкву-гиганта из Подмосковья уничтожили прямо на выставке

Судьба самой большой тыквы России весом 961 кг, выращенной электрогорским дачником Александром Чусовым, завершилась печально. Как выяснило издание REGIONS, рекордсмен по имени Вульф, выставленный в Аптекарском огороде, не дожил до официального окончания выставки 19 октября из-за начавшегося процесса гниения.

По словам Чусова, подножка тыквы стала подгнивать, а также появилась плесень. Вульфу было уже не помочь, в связи с чем рекордсмена распилили прямо на выставке. Как объяснил дачник, надо было срочно спасать семена гиганта.

Создатель тыквы действовал оперативно, опасаясь, что плод может в любой момент растечься, и тщательно сохранил многочисленные семена для будущих экспериментов. По словам гигантовода, мякоть Вульфа обладала неожиданным вкусом, напоминающим дыню, но из-за запрета на раздачу частей гигантских овощей после фестиваля попробовать тыкву смог только он сам.

Оставшуюся мякоть пустили на корм червям, завершив природный цикл. Теперь в планах Александра Чусова — вырастить гигантский арбуз в собственной квартире, используя опыт, полученный при создании тыквы-рекордсмена.

