Гладков: автомобиль с семьей из шести человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Белгород, погибла девушка
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал на странице в интернет-мессенджере об атаке беспилотников ВСУ, в результате которых одна девушка погибла, также есть информация о раненых.
При атаке украинских БПЛА на Белгород вследствие работы ПВО обломки дрона упали на автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Девушка погибла моментально.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал губернатор Гладков.
Отец семейства получил осколочное ранение правой ключицы и закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной головы. Прибывшие медики доставили его в местную больницу, где ему оказывают необходимую квалифицированную помощь. Его супруга находится в шоковом состоянии. Ей оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь.
В больницу также доставили находящегося в автомобиле 18-летнего молодого человека. Предварительно у него установлена закрытая черепно-мозговая травма. Медики будут делать необходимые исследования для определения точного диагноза. У него единственного состояние оценивается как удовлетворительное.
В детскую областную больницу доставили в состоянии средней тяжести двух юных пассажиров.
Трагедия произошла в селе Шагаровка. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые фиксируют последствия удара. В селе находится коммерческий объект, который получил повреждения.
Ранее мы сообщали, что в Липецкой области был обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа.