В Липецкой области был обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на странице в интернет-мессенджере сообщил, что в регионе был обнаружен и подавлен беспилотник самолетного типа.

Режим воздушной опасности был объявлен на территории региона в 14:37. Губернатор призвал жителей быть бдительными: не поддаваться панике. После дежурные средства ПВО вычислили БПЛА, который передвигался в воздушном пространстве региона. Цель была успешно поражена. Мирные жители не пострадали.

На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают последствия. По предварительной версии, разрушений не обнаружено.

На данный момент времени воздушная тревога отменена, однако системы обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности.

Ранее стало известно, что пророссийское подполье обесточило под Одессой военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА.

Напомним, в МЧС предупреждают, что в случае обнаружения обломков беспилотника рекомендуется срочно обратиться в полицию. Подходить близко к БПЛА не стоит. Во время работы ПВО лучше отходить от окон.