Гладков: движущуюся машину в Белгородской области атаковал БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в субботу, 30 марта, движущийся гражданский автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Беспилотник противника сбросил на автомобиль взрывное устройство. Никто не пострадал. Автотранспортное средство получило повреждения. Ремонту подлежат бампер, фары и лобовое стекло. Инцидент произошел в Шебекинском городском округе.

Атаки Белгородской области не прекращаются. Ранее беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом, что спровоцировало взрыв. Погиб мирный житель. Еще три человека пострадали, в числе которых супруга погибшего мужчины.

Под обстрел в субботу, 30 марта, попали различные населенные пункты. На месте происшествий находятся сотрудники оперативных служб, которые изучают последствия атак беспилотников.

В регионе создают все условия для того, чтобы жители могли спастись от атак противника. Так, в Белгороде остановочные павильоны укрепляют различными сооружениями. В общественных местах развешены листовки с памяткой оказания первой медицинской помощи. Пострадавшим выплачивают компенсации.

Находиться в столь опасных условиях особенно тревожно семьям с детьми. Ранее мы сообщали, как в подмосковном Подольске встретили детей и их родителей Белгородской области.