Гламурные фотографии и уставшие львы: в столице наладили бизнес по аренде хищников для фото

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора установили условия содержания львов, которых использовали для коммерческих фотосессий, сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

По информации ведомства, хищные животные содержались в плохих условиях. Измученные «работой» во время фотосессий, львы ощущали усталость. Хищников незаконно использовали в качестве реквизита для фотосессий. Подобные действия нарушают требования закона об использовании зверей в культурно-зрелищных мероприятиях. Диких животных охраняет международная конвенция.

Владельцы экзотических животных организовали фотосессию со львами в Москве. Для проведения съемки хищников доставили в один из частных жилых домов в черте города. Животных перевозили в различные российские регионы. Данные об этой сомнительной практике были выявлены в ходе системного мониторинга интернета.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — отметили в столичной прокуратуре.

Для животных ситуация завершилась без негативных последствий. Что касается самого уголовного производства, то его ход и итоги находятся под постоянным контролем столичной прокуратуры.

