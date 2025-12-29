У блогера-миллионника в «Москва-Сити» забрали львенка с тремя сломанными лапами

У блогера Дмитрия Котова из Москва-Сити изъяли львенка. По информации московской прокуратуры, животное находилось в критическом состоянии — у него переломаны три лапы, поврежден позвоночник. Также животное было сильно истощено до состояния «почти прозрачных костей».

Эта история получила широкий общественный резонанс после того, как в социальных сетях разлетелось видео, на котором львенка везут в груминг-салон.

В ночь на 25 декабря блогер передал волонтерам двухмесячную львицу, которую незаконно содержал у себя. Теперь ему грозит уголовное преследование по двум статьям: за жестокое обращение с животными и за содержание запрещенного питомца.

С сентября 2023 года в России действует законодательный запрет на содержание 121 вида диких животных в домашних условиях, и львы входят в этот перечень.

По мнению специалистов, тяжелые патологии у животного развились из-за неправильного ухода и неподходящих условий содержания в городской квартире. Также возникли вопросы о законности самой сделки, поскольку львенок был приобретен через интернет.

Котов позиционирует себя как успешного трейдера и долларового миллионера. В своих социальных сетях он демонстрирует атрибуты роскошной жизни и проводит платные марафоны по увеличению торгового депозита.

На его сайте заявлено, что он обучил более 650 человек, однако независимых подтверждений этому нет. Большинство отзывов о его образовательных услугах в Сети носят отрицательный характер.

