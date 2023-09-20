Глава Александр Бречалов: В зоне СВО пребывает более 2,5 тысяч добровольцев из Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что жители региона массово подписывают контракты и уходят выполнять боевые задачи в зону СВО, сообщает udm-info.ru .

2,5 тысячи жителей уже заключило контракты с Минобороны РФ. Глава Удмуртии отметил, что в регионе особенно ответственно относятся ко всем вопросам, которые связаны с военными СВО. Им и их семьям оказывают помощь, следят, чтобы были обеспечены все социальные гарантии.

Глава Удмуртии отметил, что периодически возникают сложности, но правительство региона оперативно справляется с ними.

Ранее стало известно, что жены мобилизованных из Ставропольского края периодически обращаются к губернатору региона или публикуют посты в социальных сетях с призывом провести ротацию.

Супруги уверены, что спустя год пребывания в зоне СВО, их мужья могут вернуться домой к прежнему режиму жизни. Взамен в зону спецоперации необходимо отправить тех мужчин, которые находятся «на гражданке». Представители официальных структур заявляют, что в ближайшее время ротация не запланирована.