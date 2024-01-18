Спикер башкирского парламента Толкачев осудил действия активиста Фаиля Алсынова*

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев на странице в социальной сети поблагодарил тех жителей республики, которые не поддержали массовые акции протеста. Спикер также отметил, что любой активист должен следить за своими высказываниями в публичном пространстве, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Спикер Константин Толкачев отметил, что каждый житель Башкирии имеет право высказывать собственное мнение, но делать это необходимо, не нарушая закон. Он благодарен тем башкирцам, которые не поддержали массовые беспорядки.

Активисту башкирского национального и экологического движения Фаилю Алсынову* спикер рекомендовал внимательно относиться ко всему, что он говорит. Заявления о людях другой национальности на общественных выступлениях в негативном контексте неприемлемы для человека, за которым следят другие люди.

Суд Башкирии рассматривал дело об экстремистской деятельности активиста Фаиля Алсынова*. Люди начали приходить, чтобы поддержать лидера общественного мнения. Мирная акция приобрела агрессивный характер. Пострадали сотрудники правоохранительных органов.

Позже в Башкирии возбудили уголовные дела после массовых беспорядков. У активиста, которого осудили на четыре года лишения свободы, есть и сторонники.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.