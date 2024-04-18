Глава Башкирии рассказал, как в регионе защищают НПЗ от атак украинских БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями региональных СМИ рассказал, как муниципальное правительство обеспечивает безопасность инфраструктурных стратегически важных объектов, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

В первую очередь в регионе уделяют внимание обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов. В обсуждении эффективных методов защиты принимают участие представители республиканского правительства и руководители НПЗ. В настоящее время организована круглосуточная система видеонаблюдения за территориями предприятий. Также установлены механические сетки защиты. Стороны продолжают работу по данному вопросу.

«Ведем диалог с министерством обороны о помощи в этом вопросе. Мы все на связи», — сообщил руководитель региона.

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