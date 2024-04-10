В Пентагоне прокомментировали удары ВСУ по российским НПЗ

Помощника главы Пентагона попросили прокомментировать, как власти США относятся к ударам украинцев по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам чиновницы, данные действия Киева вызывают обеспокоенность, однако решение о нанесении ударов принимает украинская сторона. В марте текущего года беспилотники ВСУ на атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Так, удары наносились по предприятиям, которые находятся на территориях Нижегородской, Самарской, Рязанской областей, а также Краснодарском крае.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге был арестован уроженец Украины, которые выкрикивал у метро националистические лозунги, а еще дискредитировал действия вооруженных сил России.