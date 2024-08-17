Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от Илона Маска кибертрак «Тесла»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил от миллиардера Илона Маска кибертрак «Тесла». Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак „Тесла“. Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют „Киберзверь“. Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — сказал Кадыров.

Рамзан Кадыров лично испытал инновационный автомобиль, сев за руль. Глава Чечни поблагодарил Маска за посылку и пообещал отправить машину на СВО для российских солдат. Также Кадыров выразил надежду, что Илон Маск однажды станет гостем Чеченской Республики.

В начале августа Рамзан Кадыров назвал, по его словам, 100-процентную дату победы Вооруженных сил РФ в специальной военной операции.