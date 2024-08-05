Российские войска одержат окончательную и безоговорочную победу над преступным режимом в Киеве уже в этом году, как бы ни старался Запад накачивать Украину своими деньгами и вооружениями. В этом убежден глава Чечни Рамзан Кадыров.

В эфире ВГТРК Кадыров оценил недавнюю передачу западными украинскими партнерами Киеву долгожданных первых самолетов F-16. По его словам, «это не конец света, мы готовились» к этому.

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них пехоты нет. Мы идем вперед, мы продвигаемся», - сказал Кадыров.

Он добавил, что регулярно получает от командиров из зоны СВО сообщения о продвижении войск. Кадыров добавил, что, по его данным, российские бойцы в настоящее время заходят на некий стратегически важный объект.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у украинцев и россиян.