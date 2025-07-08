Глава Фонда кино Абхазии предложил отказаться от российских туристов

Канал опубликовал видео, в котором Александр Басария рассуждает о кризисе в бизнесе республики. По его мнению, одна из причин — неактивность туристов. Он рассказал, что путешественники предпочитают не тратить много денег на съем жилья. Они также отказываются от посещения различных культурных мероприятий. В итоге страдает бизнес.

Александр Басария высказал мнение, что турист, который сэкономил на проживании, должен тратить деньги на отдых. В республике есть много вариантов, как провести досуг: посетить пляж, сходить в ресторан, записаться на экскурсию, развлечься в клубе. Туристы, которые экономят, угрожают национальной и экономической безопасности Абхазии, считает спикер. Для стабилизации ситуации директор Фонда кино призвал прекратить любое сотрудничество с туристическими операторами из России.

По информации канала, Басария на президентских выборах открыто поддерживал оппозицию. Автор канала отметил, что подобные заявления могут негативно отразиться на заполненности курортов в летний период времени.

«Ведь он, по сути, бросая тень на наши отношения стратегического союзничества с Москвой, к тому же еще и призывает обрубить тысячам абхазских семей источник весомого притока людей, которые годами ездят к нам и наполняют экономику деньгами», — прокомментировал телеграм-канал Sovmin.

Ранее сообщалось, что отдых в Абхазии с «дошираками» оказался не дешевле «все включено» в Турции.