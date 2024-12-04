Подозреваемый в изнасиловании ребенка Харлашин ранее был неоднократно судим

У Владислава Харлашина, которого подозревают в надругательстве над 9-летней девочкой, есть непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила prmira.ru.

Корреспондент «Проспект Мира» ознакомился с картотекой краевого суда. Согласно документам, в 2008 году Владислава Харлашина суд приговорил к заключению в колонии за совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Более чем через девять лет Харлашина освободили, но через полгода снова привлекли к ответственности за кражу мобильного телефона у несовершеннолетнего.

Редакция издания обращает внимание на подробности кражи, указанные в документах. Так, Владислав Харлашин подошел в подъезде к 8-летнему мальчику, закрыл ему рот и снял с ребенка куртку, штаны и трусы. Согласно данным следствия, мужчина сбежал с места преступления, когда в подъезд зашел человек. Харлашин забрал с собой трусы и брюки ребенка.

«В ноябре 2023 года, по версии обвинения, он надругался над 9-летней девочкой, угрожал убийством, накачал ее наркотиками и снимал все на видео. Это его четвертое уголовное дело», — сообщила prmira.ru.

Оглашение приговора по данному делу состоится в Красноярском краевом суде 11 декабря. В зале суда Владислав Харлашин протестовал против предложенного прокурором наказания и не признал своей вины.

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