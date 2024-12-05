Глава ХДС Мерц отверг спекуляции об отправке немецких войск для помощи ВСУ

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказал мнение, что рассуждения об отправке немецких войск на Украину являются безответственными, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

По мнению Мерца, в настоящее время никто серьезно не обсуждает отправку немецких солдат на Украину для помощи ВСУ. Заявления о подобном предложении, которые транслируют некоторые СМИ, спикер назвал спекулятивными и безответственными. Конфликт на Украине не прекратился. Политик уверен, что сейчас перед лидерами стран стоит задача — завершить СВО.

«Вопрос в том, как это можно сделать», — добавил Мерц.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что глава МИД Германии Анналена Бербок не исключает отправку немецких солдат на Украину. Отвечая на прямой вопрос журналистов в Брюсселе, она дипломатично ушла от ответа, ограничившись общими фразами. В свою очередь агентство Франс Пресс располагает информацией, что лидеры стран Европы считают, что отправка войск на Украины способствует прекращению огня.

Отметим, что Фридрих Мерц в настоящее время считается главным конкурентом действующего канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост канцлера Германии Мерц отказался от своих слов в адрес Путина.