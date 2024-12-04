Я никогда не угрожал Путину: воинственный Мерц пустился в словоблудие

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, похоже, изменил свою позицию относительно угроз в адрес России. Ранее он заявлял, что в случае его избрания на пост канцлера Берлин без колебаний предоставит Киеву дальнобойные ракеты Taurus, если Владимир Путин не пойдет на примирение с Украиной.

Теперь же, как пишет Bild, Мерц внезапно заявил, что его якобы не так поняли. И он вообще никогда не угрожал Путину вышеозвученным ультиматумом.

«Я ни в коем случае не ставил Путину ультиматум. Я предложил снять для Украины с нашей стороны ограничение по дальности используемого оружия и разрешить поставку ей TAURUS — и то, и другое на украинских условиях», — сказал Мерц.

Он подчеркнул, что все произошедшее — всего лишь досадное недопонимание. А произошло оно исключительно от того, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц со своими однопартийцами-социалистами попросту исказили его высказывания.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал недальновидными и даже опасными для страны высказывания лидера фракции ХДС и кандидата в будущие канцлеры ФРГ, одного из лидеров оппозиции Фридриха Мерца «поставить ультиматум» России о немедленном выводе войск с территории Украины.

Он подчеркнул, идея «поставить России, ядерному государству, ультиматум» — самая настоящая «русская рулетка», которая губительна для Германии и для ее народа.