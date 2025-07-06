Глава «Южуралзолота» остановлен при попытке вылететь из РФ на бизнес-джете

По информации издания, гражданин Струков не имеет право покидать Россию из-за наложенного судебного запрета. Источники издания рассказали, что глава «Южуралзолота» находился в Челябинске. Он планировал вылететь в Турцию на собственном бизнес-джете Bombardier, ориентировочная стоимость которого $50 млн. Судно уже было готово подняться в небо, но Росавиация препятствовала действиям пилота.

По данным издания, на бизнес-джет был наложен арест. На борт прибыли судебные приставы, которые потребовали сдать загранпаспорт. Документ уже был аннулирован по требованию миграционной службы МВД РФ.

Корреспондент издания обратился к представителям Струкова с просьбой прокомментировать информацию. Они отрицают попытку выезда за пределы РФ и задержание. Редакция располагает фото, сделанное во время оперативной съемки. На нем, предположительно, гражданин Струков. Выезжать за границу не имеют право также родные главы предприятия. Соответствующее решение было принято в суде.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота».