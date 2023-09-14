Глава кабмина: На восстановление порта в Мариуполе выделено около миллиарда рублей

Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что побудило правительство выделить из бюджета около миллиарда рублей для восстановление морского порта в ДНР, который был разрушен вследствие вороженного конфликта, пишет агентство « РИА Новости ».

Мариупольский порт – это единственная глубоководная грузовая гавань, которая расположена на территории Азовского побережья. Территорию морского порта необходимо восстанавливать, чтобы обеспечить возможность перевозить различные товары, в которых нуждаются юридические и физические лица России.

Михаил Мишустин рассказал, что ремонтные работы необходимо проводить на железнодорожном депо и мастерских складах, на автодорогах, на электроподстанциях и разъездах. Именно на эти цели было выделено около одного миллиарда рублей.

Порт Мариуполя функционирует и сейчас, несмотря на то, что нуждается в капитальном восстановлении. В июле вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что из порта вывезли первую партию арматуры. Месяцем ранее из порта вывезли первую партию зерна, о чем проинформировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Глава кабмина отметил, что восстановление порта в Мариуполе положительно отразится в первую очередь на таких отраслях: строительной и промышленной. Значительно улучшится уровень жизни людей. Транспортный комплекс юга будет работать стабильно и устойчиво.