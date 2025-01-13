Глава Крыма Аксенов рассказал, как выброс мазута повлияет на старт курортного сезона

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал , что в случае обнаружения мазута на берегу Черного моря перед ответственными лицами стоит задача — ликвидировать находку через сутки после обнаружения.

Глава Крыма рассказал, что в дни, когда на улице устанавливается хорошая погода, проводится сбор мазута на воде при помощи сетей. Подобные меры препятствуют выбросу нефтепродуктов на берег. Вся береговая линия условно разделена на секторы, в каждом из которых работает группа специалистов. Обход пляжной территории в республике начинается каждый день в 7:00.

«При обнаружении пятен мазута в течение суток глобальная всегда задача — ликвидировать последствия, обнаруженные наутро», — сказал Аксенов.

Глава напомнил, что внутри потерпевших крушение танкеров остаются остатки мазута, которые пока еще слишком вязкие. Сергей Аксенов считает, что суда необходимо убрать из Черного моря. В противном случае во время курортного сезона при потеплении воды остатки нефтепродуктов могут вытечь. В настоящее время ситуация в республике контролируемая. По данным Аксенова, глобальных выбросов на побережье Крыма зафиксировано не было.

Глава Крыма выразил надежду, что до начала курортного сезона все последствия крушения танкеров в Керченском проливе удастся устранить полностью.

Ранее сообщалось, что власти Крыма ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута.