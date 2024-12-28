Власти Крыма ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Причиной этого назван разлив нефтепродуктов после крушения танкеров. Документ уже появился на сайте крымского правительства.

Причиной для принятия экстренных мер в документе называется крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, а также последующая разгерметизация танков и разлив нефтепродуктов в акватории Черного моря.

«Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — говорится в указе.

На данный момент границы зоны ЧС определены в районе Керчи и Ленинского района. Главам администраций в этих местах предписано круглосуточно проводить мониторинг прибрежной зоны, а также создать запас материальных ценностей, с помощью которых будет проводиться сбор нефтепродуктов в прибрежной зоне.

Глава МЧС РФ Куренков при этом предупредил, что угроза утечки мазута в Черном море сохраняется. В танках осталось еще некоторое количество нефтепродуктов. Побережье Керченского пролива со стороны Краснодарского края уже очищено от мазута. Все выявленные участки берега, где присутствовали пятна нефтепродуктов, оперативно освобождали от загрязненного грунта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что это стало возможным во многом благодаря волонтерам, которые в буквальном смысле не щадят себя. Их ударный труд спасает ситуацию.

Ранее Росрыболовство заявило, что разлив мазута после крушения танкеров привел к гибели дельфинов в Черном море. Научно-экологическим центром «Дельфа» было обнаружено 21 погибшее животное.