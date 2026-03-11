Глава Кузбасса поддержал Брянщину после трагических событий: Илья Середюк назвал обстрел актом бесчеловечности

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале выступил с обращением в связи с трагическими событиями в Брянской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Глава региона назвал ракетный обстрел, в результате которого погибли шесть мирных жителей и десятки получили ранения, актом бесчеловечности, не имеющим оправдания. Илья Середюк подчеркнул, что удары пришлись по тем, кто не имеет отношения к боевым действиям — по женщинам, пожилым людям и мирным гражданам. По его словам, такие действия демонстрируют истинное лицо тех, кто отдает подобные приказы.

Губернатор Кузбасса выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. От имени всех жителей региона он заявил о поддержке Брянщины в этот тяжелый час.

«Кузбасс скорбит вместе с Брянщиной. Мы с вами!» — говорится в обращении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале проинформировал, что 11 марта 2026 года объявлено днем траура в регионе. Власти уже подключились к решению проблем пострадавших и семей погибших. Им окажут всю необходимую поддержку. Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким, а пострадавшим желаю скорейшего возвращения к нормальной жизни.

«На всей территории региона будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области», — сообщил губернатор Александр Богомаз.

Ранее сообщалось, что оператор дрона ВСУ издевался над бабушкой с козой в Алисовке.