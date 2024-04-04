Глава МАГАТЭ Гросси заявил об опасности отключения резервной линии питания ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о «реальности» угрозы для Запорожской АЭС после происшествия с отключением резервной линии электроснабжения утром 4 апреля. Слова главы агентства приводятся на официальном сайте организации.

Гросси подчеркнул, что самая крупная в Европе АЭС осталась без главного источника энергии, нужной ей для того, чтобы охлаждать реакторы и обеспечивать ядерную безопасности. Он добавил, что произошедшие накануне события в очередной раз указывают на реальные опасности, которые грозят данному объекту.

Сегодняшним утром представители ЗАЭС сообщили о том, что одна из двух высоковольтных линий для снабжения станции отключилась. Специалисты все еще выясняют причину, по которой это произошло, радиационный фон остается в пределах нормы, добавили представители.

Ранее в МАГАТЭ подтвердили отключение линии электроснабжения на ЗАЭС.