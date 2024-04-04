В МАГАТЭ подтвердили отключение высоковольтной линии, снабжающей ЗАЭС

В четверг, 4 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об отключении одной из двух высоковольтных линий — «Ферросплавной-1». Причины этого уточняются. В ведомстве отметили, что радиационный фон остается в норме. На данный момент все блоки станции отключены.

«Сегодня утром... Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной оставшейся резервной линией электропередачи на 330 киловольт, что в очередной раз подчеркивает риски ядерной безопасности во время конфликта, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — написал Гросси в соцсетях.

Запорожская АЭС представляет собой крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Она является девятой по величине в мире. Станция находится на берегу Днепра рядом с городом Энергодар, который российские военные освободили в марте 2022 года.

ВСУ регулярно устраивает провокации вокруг ЗАЭС. Сообщается о беспилотниках, которые атакую местность вблизи станции, а также об стрелах.

На данный момент ЗАЭС находится под юрисдикцией «Росэнергоатома».

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области российские войска поразили солнечную электростанцию.