Глава МИД Германии: атака Ирана на Израиль показала изоляцию Тегерана

Доказательством данного факта стала реакция многих западных лидеров и стран ближневосточного региона на то, что Иран атаковал территорию Израиля. США и Великобритания поддерживают Израиль и осуждают действия Ирана. Так поступают и многие другие влиятельные игроки на международной арене.

Действия Ирана глава МИД ФРГ назвала агрессивными. Она уверена, что Тегеран пытается дестабилизировать ситуацию в мире.

«А возможности Израиля показали, что Израиль силен и может себя защитить», — сказала Бербок в ходе специального обращения в связи с эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

Отношения между странами в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил по Израилю за сутки более 300 ракет и беспилотников.