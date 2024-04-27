Глава МИД Ирана Абдоллахиан подтвердил готовность освободить захваченный экипаж судна MCS Aries

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом проинформировал, что экипаж судна MCS Aries будет освобожден, сообщил ТАСС .

«Вопрос освобождения экипажа судна находится под нашим пристальным вниманием. Мы уже объявили послам в Тегеране о предоставлении консульского доступа, освобождении и последующей передаче [членов экипажа]», — приводятся слова Абдоллахияна в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

Спикеры также обсудили ситуацию на мировой арене, в частности, на Ближнем Востоке. Правительство Португалии не изменило свою позицию: для снятия напряженности необходимо способствовать созданию независимого палестинского государства.

Относительно освобождения членов экипажа судна SHOT сообщает, что переговоры по данному вопросу проходили непосредственно на захваченном иранскими военными в Ормузском проливе танкере MSC ARIES. Министр иностранных дел Ирана рассказал об итогах встречи: все члены экипажа будут освобождены, но на данный момент конкретных сроков операции не заявлены.

В официальном Телеграм-канале посольства России в Тегеране сообщили, что дипломаты узнали о состоянии российского моряка, старшего механика Тимофея Колчанова. Он лично рассказал послам, что чувствует себя хорошо. Ему позволено свободно общаться с родными при помощи гаджетов. Условия пребывания на судне россиянин оценивает как удовлетворительные.

Ранее мы также сообщали, что Иран не намерен препятствовать возвращению домой российского моряка с задержанного судна MSC Aries.