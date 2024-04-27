Глава МИД Ирана Абдоллахиан подтвердил готовность освободить захваченный экипаж судна MCS Aries
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора со своим португальским коллегой Паулу Ранжелом проинформировал, что экипаж судна MCS Aries будет освобожден, сообщил ТАСС.
«Вопрос освобождения экипажа судна находится под нашим пристальным вниманием. Мы уже объявили послам в Тегеране о предоставлении консульского доступа, освобождении и последующей передаче [членов экипажа]», — приводятся слова Абдоллахияна в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Спикеры также обсудили ситуацию на мировой арене, в частности, на Ближнем Востоке. Правительство Португалии не изменило свою позицию: для снятия напряженности необходимо способствовать созданию независимого палестинского государства.
Относительно освобождения членов экипажа судна SHOT сообщает, что переговоры по данному вопросу проходили непосредственно на захваченном иранскими военными в Ормузском проливе танкере MSC ARIES. Министр иностранных дел Ирана рассказал об итогах встречи: все члены экипажа будут освобождены, но на данный момент конкретных сроков операции не заявлены.
В официальном Телеграм-канале посольства России в Тегеране сообщили, что дипломаты узнали о состоянии российского моряка, старшего механика Тимофея Колчанова. Он лично рассказал послам, что чувствует себя хорошо. Ему позволено свободно общаться с родными при помощи гаджетов. Условия пребывания на судне россиянин оценивает как удовлетворительные.
Ранее мы также сообщали, что Иран не намерен препятствовать возвращению домой российского моряка с задержанного судна MSC Aries.