Иран не будет препятствовать возвращению домой российского моряка с задержанного судна MSC Aries

Иранская сторона заявила об отсутствии претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову на задержанном судне компании MSC Aries и обещала не препятствовать его возвращению в Россию, сообщили в МИД РФ.

13 апреля иранское силы Корпуса стражей Исламской революции захватили в Ормузском проливе контейнеровоз, который шел под португальским флагом. Утверждалось, что судно принадлежит израильскому миллиардеру Эйелю Оферу.

По данным СМИ, на борту судна находилось 25 членов экипажа. Команда была интернациональной. Как сообщила жена Колчанова Мария, Тимофей был единственным русским на корабле. Российский моряком ходил в плавание в качестве старшего механика. Это был его уже третий полугодовой контракт с компанией Aries.

Ранее россиянину разрешили поговорить по телефону с семьей.