Глава МИД Японии назвал неприемлемым запрет на въезд в РФ и призвал Москву к диалогу

Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что запрет на въезд в РФ — неприемлемый шаг в его со сторону со стороны Москвы, сообщил ТАСС.

По данным агентства, Россия запретила въезд в страну главе МИД Японии в качестве ответной меры. Аналогичный запрет установлен для еще восьми граждан Японии. Такэси Ивая уверен, что принятое решение неприемлемо. По его мнению, Япония ввела некоторые ограничения в знак протеста против вооруженного конфликта на Украине, поэтому Москва не должна была отвечать на данные меры.

«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», — заявил дипломат.

По данным главы МИД, японская сторона в ближайшее время намерена сделать представление России с выражением сожаления в связи с принятыми ограничениями. Кроме того, дипломат сообщил о важности диалога с Москвой. По его словам, между странами продолжают сохраняться сложные отношения, но есть ряд вопросов, требующих коммуникации. В приоритете — встреча представителей дипломатических ведомств обеих стран.

«С этой точки зрения я считаю прискорбным тот факт, что мне запрещен въезд [в Россию]. <...> Мы бы хотели продолжать коммуникацию с российской стороной, чтобы надлежащим образом управлять нашими двусторонними отношениями», — добавил Ивая.

Ранее сообщалось, что девять граждан Японии получили запрет на въезд в Россию.