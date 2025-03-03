Девять граждан Японии получили запрет на въезд в Россию

Девять граждан Японии получили бессрочный запрет на право въезда в Россию. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД, среди попавших под ограничения оказался Такэси Ивая, министр иностранных дел восточноазиатской страны.

В публикации отмечается, что подобное решение было принято в ответ на так называемые санкционные действия Токио, которые ввели против России из-за специальной военной операции.

Список попавших под ограничения граждан выглядит следующим образом:

1. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая;

2. Посол Японии на Украине Масаси Накагомэ;

3. Бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах Кунинори Мацуда;

4. Старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара;

5. Глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага;

6. Президент IHI Corporation Хироси Идэ;

7. Президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;

8. Президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя;

9. Президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.

Ранее стало известно, что в Японии был побит антирекорд по рождаемости, продержавшийся с 1899 года. Этот показатель падал на протяжении девяти последних лет, однако в 2024 году оказался достигнут абсолютный минимум. В стране за год появились на свет меньше 721 тыс. младенцев.