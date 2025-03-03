Девять граждан Японии получили запрет на въезд в Россию
Россия ввела бессрочный запрет на въезд руководителя МИД Японии Такэси Ивая
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Девять граждан Японии получили бессрочный запрет на право въезда в Россию. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на МИД, среди попавших под ограничения оказался Такэси Ивая, министр иностранных дел восточноазиатской страны.
В публикации отмечается, что подобное решение было принято в ответ на так называемые санкционные действия Токио, которые ввели против России из-за специальной военной операции.
Список попавших под ограничения граждан выглядит следующим образом:
1. Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая;
2. Посол Японии на Украине Масаси Накагомэ;
3. Бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах Кунинори Мацуда;
4. Старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара;
5. Глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага;
6. Президент IHI Corporation Хироси Идэ;
7. Президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;
8. Президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя;
9. Президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.
Ранее стало известно, что в Японии был побит антирекорд по рождаемости, продержавшийся с 1899 года. Этот показатель падал на протяжении девяти последних лет, однако в 2024 году оказался достигнут абсолютный минимум. В стране за год появились на свет меньше 721 тыс. младенцев.