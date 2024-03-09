Глава МИД Польши допустил отправку войск НАТО на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил того, что войска НАТО будут напрямую задействованы в вооруженном конфликте между Украиной и Россией, сообщает Rzeczpospolita . Спикер Радослав Сикорский также отметил, что поддерживает предложение президента Франции о необходимости отправки военных на Украину.

Министр иностранных дел Польши заявил, что весь мир не должен бояться президента России Владимира Путина. Напротив, это российский лидер должен бояться того, что войска НАТО прибудут на Украину. Спикер также заявил, что поддерживает предложение президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее французский лидер высказал мнение о необходимости отправки иностранных военных на Украину для участия их в СВО.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что речь идет о том, чтобы это боялся Путин, а не мы Путина», — высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорну ранее рассказал журналистам, что слова Макрона были вырваны из контекста. Он отметил, что на территории Украины не будут размещены западные войска, добавив, что это не означает, что министерство не будет искать новые способы оказания помощи Киеву.

Спикер уверен, что НАТО должны проявить креативность и сделать что-то такое, чего президент России Владимир Путин совершенно не будет ожидать. Каждый последующий шаг должен быть неожиданным и непредсказуемым.

Ранее командир одного из подразделений с позывным Арчи рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как военные поздравляли дорогих для них женщин с 8 марта.