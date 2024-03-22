Орбан предупредил о начале третьей мировой войны в случае отправки войск НАТО на Украину

В том случае, если западные страны направят своих военнослужащих на украинскую территорию, может начаться масштабная война. Такое мнение высказал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Он заявил об этом во время выступления на радио Kossuth.

Политик сообщил, что на Украине происходит постоянная эскалация конфликта благодаря Западу. Сначала тот отправлял Киеву оружие, затем танки, а сейчас уже ряд стран рассматривают в качестве поддержки отправку своих войск.

«То, что еще два месяца назад казалось абсурдным и немыслимым, стало реальностью, и это называется спираль войны», - указал он.

Орбан добавил, что в том случае, если войска НАТО прибудут на Украину, и один из членов альянса вступит в открытое противостояние с Россией, то начнется третья мировая война.

Ранее Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу ВСУ. Он пообещал, что со временем давление на Европу по поводу помощи Украине будет только расти.