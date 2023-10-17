Глава МИД Сийярто: Россия обязуется продолжить поставки газа Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сделал заявление после непродолжительных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые прошли в Пекине во вторник, 17 октября, в рамках форума «Один пояс – один путь», пишет агентство ТАСС .

Глава МИД сообщил, что президент России Владимир Путин, вице-премьер РФ Александр Новак и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер единогласно подтвердили, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства в рамках контракта по транспортировке газа для потребностей жителей Венгрии.

На встрече спикеры также обсудили инициативу Болгарии увеличить стоимость прокачки газа, который поступает из России. Венгрию эти нововведения не затонут.

«Это подтвердил заместитель премьер-министра, который отвечает за энергетические вопросы, и президент Путин также дал понять, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией», - отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Президент Владимир Путин лично присутствует на форуме в Пекине, который продлится два дня. Ожидается, что российский лидер встретится с китайским для обсуждения вопросов создания нового миропорядка и не только. Часть вопросов будут обсуждать в закрытом формате. На встрече присутствуют делегации из разных стран. Официальное открытие пройдет в среду, 18 октября.

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