Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкурентов у Владимира Путина нет и быть попросту не может. Это подтверждают и многочисленные факты — народ поддерживает действующего главу России.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», объяснил высказывание Пескова. По его мнению, среди россиян популярны социалистические идеалы, патриотизм и традиционные ценности. Кандидатура Путина в этом смысле наиболее соответствует ожиданиям людей.

«Его оппоненты если и выходили со схожей программой, то не смогли доказать готовность выполнять ее на практике. Например, бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 2000 и 2012 годах он противостоял Путину на выборах, смог набрать, соответственно, 29% и 17,8% голосов. Популярность политика падает, людей отталкивают внутрипартийные дрязги и соглашательство, а многие избиратели убеждены, что в 1996 году Зюганов «сдал» победу на выборах Борису Ельцину», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2018 году, добавил эксперт, компартию представлял директор подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. В ходе кампании у него обнаружили счет в швейцарском банке, и его популярность среди левых рухнула. Отсюда результат — второе место после Путина, но всего с 11,7% голосов.

«У либеральных конкурентов Путина шансов вовсе нет. Им трудно найти кандидата, который не был бы токсичным для большинства людей. «Чемпионом» по количеству голосов среди кандидатов-либералов стал в 2012 году Михаил Прохоров — около 8%. Результат был обусловлен огромным бюджетом его кампании и небывалой консолидацией всех либеральных сил», — объяснил Сипров.

Замешанный в коррупционных скандалах и получивший огромное состояние в ходе залоговых аукционов Прохоров, напомнил политолог, тогда смог получить третье место. Это был исторический максимум либералов

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