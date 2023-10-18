Глава МИД Турции: Мусульманский мир должен помогать в создании Палестинского государства

Глава МИД Турции Хакан Фидан высказал мнение, что все мусульманские страны должны оказать поддержку жителям Палестины в желании создать собственное государство, пишет агентство ТАСС .

Спикер принял участие во внеочередном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества. Глава МИД Турции заявил то, что ранее уже анонсировал перед мероприятием.

Палестинское государство должно бороться за свое право быть независимым, иметь четкие географические границы, считаться суверенным. Мусульманский мир может помочь в достижении данной цели, если будут приняты своевременные смелые решения. Столицей Палестинского государства должен стать Восточный Иерусалим. Ранее глава МИД сообщал, что Турция готова принимать участие в данном процессе, если появится такая необходимость.

«Мусульманские страны региона должны гарантировать выживание палестинского народа и выступить гарантами постоянного мира», – отметил Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании в саудовском городе Джидда

В продолжение темы стало известно, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».