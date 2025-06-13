Глава Минобрнауки рассказал, сохраняется ли доступность высшего образования в РФ

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в нынешнем году возможность поступить в вуз на бюджетное место является одной из самых высоких за последнее время, сообщило РИА Новости.

Глава Минобрнауки рассказал, что доступность высшего образования в России выросла за счет появления сервиса «Поступи в вуз онлайн». По мнению Фалькова, сервис позволяет абитуриенту не затрачивать много времени на поиски вуза. В режиме реального времени молодым людям доступна информация о наличии бюджетных и платных мест, актуальный конкурс и проходные баллы, данные об общежитии. Будущий студент может оценить свои шансы на поступление, не покидая дом.

Валерий Фальков отметил, что доступность высшего образования в России сохраняется. В 2025 году установлены свыше 619 тыс. бюджетных мест на разные специальности.

«Конечно, возможность сегодня поступить на бюджетные места — она является одной из самых высоких за последние годы», — сказал министр.

По информации издания, приемная комиссия начнется 20 июня и продлится до 12 августа. В этот период также пройдет дополнительный этап приема документов у абитуриентов. Фальков высказал мнение, что благодаря современным электронным сервисам университеты и школы передают друг другую информацию. Это оказывает положительное воздействие на информированность выпускников.

Ранее сообщалось, что большинство московских выпускников планируют остаться в столице для получения образования.