Глава Минтранса Кузбасса сообщил о временном закрытии кемеровского аэропорта

Министр транспорта Сергей Рубан в прямом эфире ЦУР проинформировал о закрытии кемеровского аэропорта на время проведения ремонтных работ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным Сергея Рубана, на объекте будут ремонтировать взлетно-посадочную полосу. Проводить работы без закрытия аэропорта невозможно. Специалисты предполагают, что для выполнения работ понадобится от 6 до 8 месяцев. Реализация проекта начнется в 2026 году. Анонсировано, что к концу следующего года аэропорт будет снова принимать пассажиров.

Сергей Рубан отметил, что россиянам предложено на время ремонта пользоваться услугами аэропорта в Новокузнецке. Длина взлетно-посадочной полосы в Кемерове достигает 3200 метров.

«В Кузбассе на 2025-2027 годах будет выделено 11,5 млрд на завершение реконструкции ВПП и всех аэродромных сооружений в Кемерове, из которых 9,3 млрд — это средства федерального бюджета», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе авиакомпании Nordwind сообщили, что компания подписала соглашение с кемеровским аэропортом, в рамках которого будет повышена доступность авиаперевозок. Компания также сосредоточит усилия на развитии маршрутной сети, в частности, могут появиться новые направления. Срок действия договора завершится в 2028 году.

Ранее сообщалось, что мужчина в военной форме устроил задымление в московском аэропорту.