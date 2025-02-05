Мужчина в военной форме устроил задымление в московском аэропорту

В московском аэропорту Шереметьево произошло задымление из-за рюкзака мужчины, одетого в военную форму. Об этом сообщили очевидцы каналу «Осторожно, новости», передает МК.

Свидетели картины предоставили каналу видеозапись, на которой двое мужчин в военной форме доставляли неудобства пассажирам в терминале B. По предположению очевидцев, оба были пьяны. После разговоров со случайными людьми парочка гуляк отправилась в бар Mercedes Benz в зоне вылета: как раз в этот момент рюкзак одного из мужчин стал дымиться.

Разойтись дыму не дал сотрудник бара, который успел потушить все водой. Однако что именно могло вызвать задымление пока неизвестно.

Посетители аэропорта предположили, что мужчины — участники СВО.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет до Новосибирска вернули в Москву после сообщения о бомбе.