Глава Минвостокразвития: ГД до конца 2023 года может принять законопроект о МТОР

До конца 2023 года депутаты Государственной Думы могут принять законопроект о МТОР на Дальнем Востоке. Об этом проинформировал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время выступления на форуме «Знание. Первые», сообщает агентство «РИА Новости».

Законопроект прошел все предварительные рассмотрения. Теперь документ передан на площадку правительства. Предполагается, что к концу нынешнего года он будет принят. Работа по согласованию выполнена на 85%.

«Мы уже опережающим темпом готовим предложения по созданию межправсоглашений с основными партнерами для создания международных ТОР», - высказал мнение глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

В законопроекте предусмотрено создание ТОР, которое станет международной площадкой. Работу предприятий будут курировать одновременно два правительства стран, которые сотрудничают в выбранном направлении. Это повысит конкурентоспособность Дальнего Востока.

«И это — работа с правительствами стран - наших соседей, которых мы считаем перспективными партнерами для создания международных ТОР. Очевидно, что в их числе есть Китайская Народная Республика, но не только», - глава Минвостокразвития рассказал об одном из направлений в работе

На форуме также выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая напомнила, как люди жили после развала СССР, и каких достижений достигла современная Россия.