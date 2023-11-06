«Мы висели над пропастью»: Матвиенко напомнила о главных достоинствах Путина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила о кризисе, который пережила Россия в 90-ые годы, указала на важные исторические этапы развития современной России и отметила вклад президента Владимира Путина, сообщает агентство «РИА Новости» .

В ходе форума «Знание. Первые» Валентина Матвиенко напомнила, какие тяжелые годы были для россиян после распада СССР: отсутствие продовольствия, безденежье, рост преступности.

«В 1990-е мы висели над пропастью», - отметила Валентина Матвиенко

Опыт и правильно выбранная стратегия президента Владимира Путина позволила построить сильное государство. Получилось создать уникальную страну.

«Благодаря опыту, тактичности, дипломатии нашего президента, шаг за шагом он начал вытаскивать нашу страну из пропасти. За 23 года мы осознали, что мы отдельная цивилизация, уникальная в мире. он вернул нашей стране достоинство», - высказала мнение Валентина Матвиенко

Обороноспособность России в настоящее время находится на высоком уровне. Это также вклад президента, отметила Матвиенко. Спикер назвала знаковые события современной истории. Во-первых, Крым и новые регионы на законных основаниях воссоединились с РФ.

Во-вторых, в 2020 году каждый житель РФ имел право и возможность внести изменения в конституцию. Это говорит о демократическом подходе правительства. Одновременно с этим власть готова выполнять все взятые на себя обязательства перед обществом, что и происходит ежедневно.

В-третьих, Россия улучшила свою обороноспособность. Президент заявил о создании нового мощного оружия.

Ранее стало известно, что Валентина Матвиенко посетила выставку-форум «Россия» на ВДНХ.