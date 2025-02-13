Глава Оренбурга отправится в зону СВО в качестве добровольца

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале сообщил , что к нему обратился глава города Оренбурга Сергей Салмин. Он попросил предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Губернатор безоговорочно поддержал данное предложение.

Губернатор отметил, что в ближайшие дни в зону СВО для выполнения боевых задач отправятся также муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа.

«Желаю успешно выполнить все боевые задачи и вернуться с Победой», — написал губернатор Паслер.

Губернатор высказал мнение, что намерение отправиться в зону спецоперации — это серьезное решение, которое способны принять настоящие мужчины. По его мнению, военнослужащие РФ отстаивают государственные интересы и принимают меры для обеспечения безопасности мирных жителей.

Губернатор отметил, что после того, как Сергей Салмин покинет занимаемую должность, работа местного правительства будет продолжена. В настоящее время в Оренбурге реализовывают ряд программ, в частности, по ремонту и строительству объектов социальной сферы, по развитию инфраструктуры.

«Все они будут продолжены, и, конечно, контроль за областным центром со стороны региона будет значительно усилен», — сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что украинского генерала Наева отправили в горячую точку СВО за критику Зеленского.