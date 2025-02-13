Бывший командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, который недавно раскритиковал подготовку Киева к событиям февраля 2022 года, подтвердил свою отправку на фронт.

На днях украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что Наев был направлен на передовую, хотя он сам не высказывал такого желания. Уточнялось, что генерал возглавил тактическую группу «Великая Новоселка».

В своем сообщении в соцсетях 13 февраля Наев заявил о прибытии на место выполнения боевых задач и подчеркнул, что Вооруженные силы Украины обороняются на его участке.

10 февраля в интервью для «Украинской правды» Наев подверг критике судебные процессы против бывших командиров и недостаточную подготовленность к военным действиям, начавшимся в феврале 2022 года. Он отметил, что украинская разведка не предоставляла нужной информации о подготовке российской спецоперации.

Наев был уволен в феврале 2024 года на фоне массовых изменений в военном командовании, включая отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. С тех пор Наев не занимал никаких должностей в ВСУ.

Ранее военный эксперт Перенджиев заявил, что ВСУ могут напасть на приграничные регионы РФ.