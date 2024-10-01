Повторные показания отца погибших детей под Красноярском отличаются от первичных

Отец погибших четырех детей в Красноярском крае на повторном допросе рассказал о проблемах с вентиляцией в доме и повышенной влажности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

В региональном главке СК РФ агентству рассказали, что во время повторного допроса отец погибших детей повторил все то, что ранее уже сообщал следствию: мужчина обработал помещения дихлофосом, жена с детьми были во дворе, домой все вернулись примерно через два часа, неприятного запаха в доме не было. Однако появились уточняющие подробности.

Во-первых, в доме нет вытяжки, поэтому наблюдались проблемы с вентиляцией помещений. Во-вторых, до переезда семьи дом несколько лет стоял пустым. Теперь в здании повышенная влажность, по причине которой отклеиваются обои.

«Остальную картину происшествия он описал точно такую же, что и при первом допросе», — сказал собеседник агентства.

Со слов отца, средство от насекомых приобретал сын. Следователи уделяют большое внимание всему, что связано именно со средствами от насекомых. Согласно данным экспертизы, отравление членов семьи наступило вследствие попадания в их организмы компонентов инсектицидного неустановленного вещества. В доме было много различных средств. Следователи предполагают, что произошел накопительный эффект.

Беременная мама погибших детей также дает повторные показания. Ее рассказ не отличается от того, когда она давала показания впервые.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае прошли похороны четырех детей, отравившихся инсектицидом.