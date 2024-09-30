В Красноярском крае прошли похороны четырех детей, отравившихся инсектицидом

В Красноярском крае состоялись похороны четырех детей, среди которых 13-летний мальчик и девочки 6, 11 и 12 лет, сообщило издание «Коммерсантъ».

Следственные органы полагают, что причиной смерти стало отравление инсектицидом.

Прощание с детьми прошло на кладбище в селе Красная Сопка, где собралась значительная часть местных жителей. Соседи и жители села выразили свои искренние соболезнования родителям трагически ушедших детей.

По данным следствия, семья, в которой проживали дети, купила в местном магазине курицу и пельмени на ужин. Утром родственникам стало плохо, в 11:00 они поступили в больницу с признаками сильного отравления. В результате четверо детей погибли.

Ранее в ГСУ СК России по Красноярскому краю назвали приоритетную версию гибели четырех детей под Красноярском — попадание в организм компонентов инсектицидного неустановленного средства.