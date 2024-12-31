Неутомимый Ллойд: Остин перед уходом с поста проведет встречу контактной группы по Украине

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин планирует организовать встречу контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году. Об этом проинформировали в пресс-службе Пентагона.

Церемония вступления в должность избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. В этот же день свои полномочия сложат все члены администрации действующего президента США Джо Байдена, включая министра обороны Ллойда Остина.

Ожидается, что Ллойд Остин проведет указанную встречу вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

«Остин намеревается собрать 25-ю встречу контактной группы по обороне Украины вместе с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в новом году», — говорится в заявлении, выложенным на сайте Пентагона.

В ходе предстоящей встречи представители западных стран, поддерживающих Украину, представят планы по оказанию помощи украинской армии, так называемы дорожные карты, которые должны поспособствовать ее эффективности и стабильности.

Ранее сообщалось, что уходящий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во вторник, 30 декабря, объявил о предоставлении Киеву очередной финансовой помощи в размере почти 2,5 млрд долларов.