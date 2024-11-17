Глава Пентагона Остин уверен в достижении мира на Украине путем переговоров

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что конфликт между Украиной и Россией будет завершен путем переговоров. Об этом спикер заявил на пресс-конференции в Дарвине, трансляция которой шла на официальном портале Минобороны США.

Конференция состоялась после встречи с министрами обороны Австралии и Японии. Ллойд Остин заявил, что для США важно понимать, что Украина имеет возможность отстоять свои интересы. Для этого страна должна находиться в наилучшем положении.

Спикер выразил уверенность, что вооруженный конфликт мог бы прекратиться в любой день за время его существования. Глава Пентагона уверен, что он будет непременно разрешен путем переговоров между сторонами.

«Я считаю, о чем я уже говорил ранее, что в конечном итоге он будет урегулирован путем переговоров», — сказал Остин.

Вне зависимости от того, как именно разрешится конфликт, Украина должна чувствовать себя уверенно относительно своего будущего и защищенной, уточнил Ллойд Остин.

Напомним, российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам. Целью любых встреч должно стать достижение мира. Однако Россия в данном вопросе не согласится на условия, которые будут противоречить ее принципам. От Украины также требуется выполнение некоторых условий.

Ранее сообщалось, что президент США Байден может при личной встрече попросить новоизбранного президента Трампа не прекращать помощь Украине.