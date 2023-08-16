Глава PGZ: Польша наращивает военные производственные мощности
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Польская группа вооружений, по мнению главы PGZ Себастиана Хвалек, лидирует на европейском пространстве по производству боеприпасов.
Глава PGZ Себастиан Хвалек высказал мнение, что Польша лидирует по производству боеприпасов среди всех стран ЕС, пишет агентство «РИА Новости». Спикер напомнил, что Министерство национальной обороны Польши и компания PGZ в июне подписали договор о поставке одного миллиона комплектов артиллерийских снарядов. Таких больших заказов не делает ни одно правительство других стран.
На протяжении трех лет корпорация PGZ наращивает производственные мощности, что свидетельствует о правильном распределении внутренних средств и инвестиций.
«Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся», – считает глава PGZ Себастиан Хвалек
Многие эксперты предполагают, что Польша наращивает количество снарядов не для оборонительной цели, а наступательной. В последнее время на территории часто проходят военные учения. Под предлогом защиты границ от нападения со стороны ЧВК «Вагнер» власти укрепляют позиции и отправляют большие количество военных. Если Варшава решит нападать на Республику Беларусь, то российско-белорусская сторона может быстро «отрезать» страны Балтики от всего мира. Таким мнением поделился эксперт Питер Сучиу.