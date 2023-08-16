Глава PGZ Себастиан Хвалек высказал мнение, что Польша лидирует по производству боеприпасов среди всех стран ЕС, пишет агентство «РИА Новости». Спикер напомнил, что Министерство национальной обороны Польши и компания PGZ в июне подписали договор о поставке одного миллиона комплектов артиллерийских снарядов. Таких больших заказов не делает ни одно правительство других стран.

На протяжении трех лет корпорация PGZ наращивает производственные мощности, что свидетельствует о правильном распределении внутренних средств и инвестиций.

«Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся», – считает глава PGZ Себастиан Хвалек

Многие эксперты предполагают, что Польша наращивает количество снарядов не для оборонительной цели, а наступательной. В последнее время на территории часто проходят военные учения. Под предлогом защиты границ от нападения со стороны ЧВК «Вагнер» власти укрепляют позиции и отправляют большие количество военных. Если Варшава решит нападать на Республику Беларусь, то российско-белорусская сторона может быстро «отрезать» страны Балтики от всего мира. Таким мнением поделился эксперт Питер Сучиу.