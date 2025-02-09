Глава Пятигорска рассказал об устранении аварии на Ставропольском канале

Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов опубликовал пост в телеграм-канале, в котором проинформировал об устранении аварийной ситуации на Большом Ставропольском канале. В настоящее время специалисты заполняют систему подающих водововодов от канала.

Глава города Пятигорска напомнил, что в результате аварии в городах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) была отключена вода. По его данным, после заполнения системы специалисты приступят к следующему этапу работ.

«Далее от главной насосной станции начнется заполнение систем водоснабжения, отключенных ранее систем Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Предгорного и Минераловодского муниципальных округов», — написал глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Дмитрий Ворошилов рассказал о ситуации с подачей воды в Пятигорске. По его данным, сотрудники водоканала организовали подвоз воды для нужд населения. Из кранов вода пойдет вечером 9 февраля. Непосредственно в резервуарах котельных вода есть. В заполнении систем теплоснабжения могут принять участие также пожарные части. Спасатели могут подвозить воду на специализированных автомобилях. При необходимости работа будет построена именно таким образом. Мэр отметил, что угрозы срыва отопительного сезона в городе нет.

Ранее сообщалось, что на заседании Турсовета Ставрополя обсудили особенность «ставропольского борща».