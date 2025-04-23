Грузинский лимонад «Натахтари» начнут производить в России

В пивоваренной корпорации AB InBev Efes сообщили о начале выпуска грузинского лимонада «Натахтари» на российских заводах. Производство будет налажено на мощностях компании, расположенных в Иваново и Омске, передает «РБК Вино».

Причиной локализации производства в компании назвали увеличение потребительского интереса к безалкогольным газированным напиткам. По их подсчетам, с 2022 года этот сектор вырос более чем на 7% в объеме и на 30% в денежном эквиваленте.

По заявлению Николая Тюрникова, главы AB InBev Efes, производство «Натахтари» в России сделает этот лимонад более доступным для покупателей. Он также отметил, что налоговые и акцизные отчисления в бюджет страны составят около 1 млрд руб. уже в первый год производства.

В Грузии лимонад «Натахтари» впервые был выпущен компанией Lomisi в 2005 году, а завод располагался в селе с тем же названием. В 2008 году Anadolu Efes стала единоличным владельцем компании. Под брендом «Натахтари» в Грузии также выпускается пиво.

В российскую версию лимонада войдут четыре вкуса: дюшес, тархун, саперави и фейхоа. Напиток будет представлен в стеклянных бутылках объемом 0,5 л, а также в пластиковой таре объемом 1 и 1,5 л.

Старт продаж «Натахтари» российского производства запланирован на конец весны. По данным аналитической компании «Нильсен», доля «Натахтари» на рынке газированных напитков в России составляет 0,6% (за последний год, по состоянию на февраль 2025 года). При этом бренд входит в двадцатку лидеров в данной категории.

Ранее сообщалось, что «Оружейный барон» пытался провезти из Грузии в РФ 153 пистолета.