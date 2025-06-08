Глава РФПИ: диалог Путина и Трампа изменил российское общественное мнение

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X высказал мнение, что диалог президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа изменил российское общественное мнение, сообщило РИА Новости.

Кирилл Дмитриев поделился результатами данных социологов. Так, 40% граждан России считают США враждебной страной. Ранее такой позиции придерживалось 75% респондентов. Глава РФПИ обратил внимание, что 80% опрошенных на территории РФ жителей поддерживают нормализацию отношений с Западом. Ранее такую точку зрения разделяли только 52% респондента. Дмитриев уверен, что изменения в ответах граждан связаны с восстановлением диалога РФ и США.

«Диалог работает. Люди прислушиваются», — написал Дмитриев в социальной сети X со ссылкой на данные социологов.

По мнению эксперта, изменение общественного мнения — это возможность добиться деэскалации конфликта между странами.

По данным издания, в среду, 4 июня, лидеры США и РФ в телефонном режиме обсудили актуальные проблемы и способы их решения. Разговор длился более одного часа. Известно, что одной из тем стали удары ВСУ по стратегически важным объектам РФ.

Ранее политолог Марков спрогнозировал последствия телефонного разговора Путина и Трампа.